Quem é Nice em 'Vale Tudo'? Ela é a guardiã de segredo macabro de Odete

Após o acidente, Odete deixou a filha acreditar que tinha causado tudo, inclusive o incêndio na casa. "A dona Heleninha não se lembrava de nada. Quando ela viu o corpo do irmão no chão, ela começou a gritar que tinha matado o irmão", revelou Ruth.

Para manter o segredo, na versão antiga, vilã pagou a ex-funcionária para se calar e ir viver fora do país. Com a culpa, Heleninha desenvolveu o alcoolismo e diversos transtornos. Isso também está acontecendo no remake, o que Manuela Dias optou por fazer foi o adiantamento da história que envolve a guardiã do segredo de Odete.

