Paula Burlamaqui sobre namoro com homem mais velho: 'Tive preconceito'

A artista celebrou ao comparar as vantagens de uma relação com uma pessoa mais madura. "Ele é só oito anos mais velho, mas, se eu soubesse que era tão bom, faria antes", declarou.

Paula também falou das dificuldades de lidar com a aparência na maturidade e listou procedimentos estéticos que já fez. "Sou muito vaidosa, e isso atrapalha. Já fiz várias intervenções, lipoaspiração, botox, faço tudo. Todo mundo faz e ninguém fala", revelou.

É a degradação física do ser humano. Paula Burlamaqui sobre envelhecimento

A atriz, inclusive, tem escrito um monólogo sobre as experiências da maturidade com a atriz Isabel Teixeira. "Acho tudo uma m*rda. Meu hormônio está no pé. Sigo aos frangalhos, tentando viver da melhor maneira. Até me assusta a quantidade de remédio que tenho de tomar, mas preciso enfrentar", desabafou.