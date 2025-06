'Onde fui me meter?': O que fez Ana de Armas ter dúvidas sobre 'Bailarina'

Ana de Armas em '007 - Sem Tempo Para Morrer' Imagem: Universal/ MGM

Foi muito desafiador. Eu não diria que subestimei, mas definitivamente tiveram momentos em que pensei: 'Meu Deus, no que fui me meter?'. Mas foi lindo. Eu realmente amei todo o processo, aprender a fazer tudo e construir minha força e confiança.

Ana de Armas, em entrevista a Splash

Questionada se conseguiria participar de uma luta na vida real, Armas é honesta. "Não, na vida real é completamente diferente, sabe? Talvez, mas só talvez, eu consiga executar alguns movimentos... Mas é melhor não testar!".

Sobre reunir-se com Keanu Reeves (que faz uma aparição icônica no filme como John Wick), a atriz emocionou-se: "Keanu foi uma das primeiras pessoas que me acolheu em Hollywood, quando eu mal falava inglês. Reencontrá-lo nesse universo, com minha própria história, foi como fechar um círculo mágico". Os dois já trabalharam juntos em "Bata Antes de Entrar", em 2015.

Lorenza Izzo, Keanu Reeves e Ana de Armas em cena do filme 'Bata Antes de Entrar' Imagem: Divulgação/Paris Filmes

No longa, Ian McShane retorna como o enigmático Winston, dono do Continental Hotel. Em conversa com Splash, ele refletiu sobre a evolução da franquia. "'John Wick' começou como um projeto indie que ninguém esperava que explodisse. A genialidade foi criar regras claras: a High Table, as moedas de ouro, a linguagem visual única. 'Bailarina' honra isso, mas traz sangue novo", afirmou.