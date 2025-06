Romeo Beckham termina namoro com Kim Turnbull em meio à treta familiar

Chegou ao fim o namoro de Romeo Beckham, 22, e Kim Turnbull, 26. O relacionamento do casal estava no meio da treta familiar que tomou conta da família de David e Victoria Beckham nos últimos meses.

O que aconteceu

O rompimento do casal aconteceu há cerca de sete semanas e teria acontecido de forma amigável, segundo informações do Daily Mail. O romance era um dos pontos de desentendimento na família de Romeo, principalmente por Kim já ter se relacionado com o irmão dele Brooklyn Beckham.

Por causa disso, os dois irmãos teriam deixado de se falar, e Brooklyn estaria desconfiado das intenções de Kim. O fim do namoro da jovem com Romeo, no entanto, não teria sido resultado dos desentendimentos da família Beckham, mas, sim, pelo fato de os estarem ocupados com suas carreiras.