Morten Harket, vocalista da banda a-ha, revela diagnóstico de Parkinson

Morten também falou sobre sua continuidade à frente do a-ha e ressaltou que, no momento, perdeu a "vontade de cantar". "E isso é um sinal para mim. Tenho a mente aberta em relação ao que acho que funciona [no meu organismo], não espero conseguir ter controle técnico total. A questão é se consigo me expressar com a minha voz. Do jeito que as coisas estão agora, isso está fora de questão".

Parkinson é uma doença neurodegenerativa crônica, ou seja, não tem cura. A doença afeta os movimentos do corpo, causa tremores e provoca rigidez muscular com restrição dos movimentos. Apesar de incurável, ela é tratável para amenizar os sintomas e impactos no corpo.

No caso de Harket, ele passou por procedimentos cirúrgicos nos Estados Unidos. O artista implantou eletrodos no cérebro no ano passado para ajudar a mitigar os sintomas da doença em seu corpo.

Harket Morten ganhou projeção mundial à frente do A-ha, banda conhecida por hits como "Take on Me" e "Hunting High and Low". O cantor é pai de cinco filhos.