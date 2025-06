Modelo morre afogado após realizar sessão de fotos em praia do CE

O modelo Nicolas Araújo Camassola, 17, morreu ontem afogado em uma praia do Ceará, instantes depois de realizar uma sessão de fotos para sua formatura.

O que aconteceu

Nicolas realizou ensaio fotográfico na praia de Pontal de Maceió, em Fortim, no litoral leste cearense. Depois de posar para as fotos de sua formatura escolar, o modelo entrou na água para se banhar na companhia de alguns colegas, mas se afogou. As informações são do Corpo de Bombeiros do Ceará.

Os próprios colegas de Nicolas conseguiram tirá-lo de dentro da água e iniciaram os primeiros socorros. Na sequência, o modelo recebeu socorro de agentes dos bombeiros, mas não resistiu e o óbito foi confirmado.