Mingau, do Ultraje a Rigor, faz reabilitação: 'Atento e interagindo'

Mingau, do Ultraje a Rigor, segue em um programação de recuperação e já está interagindo com as pessoas.

O que aconteceu

Em nota publicada nas redes sociais, a filha de Mingau, Isabella Aglio, comentou o processo de recuperação do pai. "Além dos exercícios duas vezes por dia, cinco dias por semana, o contato com os profissionais e os outros pacientes, seja na sala de reabilitação ou no solarium, é um estímulo e tanto".

Isabella apontou que o pai está "cada vez mais atento e interagindo com as pessoas do seu convívio e os amigos que costumam visitá-lo". "O Dr. Luiz Dourado [neurologista clínico que o acompanha desde a primeira cirurgia] confirmou que ele tem consciência, sim. Basta ver o quanto adora 'aprontar' com a gente."