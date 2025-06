MC Livinho rebate Lucas Guedez após ser criticado: 'Acorda, moleque!'

Ele concluiu criticando o amigo de Virginia Fonseca, 26, por falar mal dele sem qualquer argumento plausível. "Se liga, mano, se situa. Isso de sair falando [mal] dos outros na internet não vira, não. Acorda, moleque! Jovenzinho!"

A polêmica teve início depois que Lucas citou Livinho como o único convidado do Sabadou com quem se decepcionou. "Nossa, eu fiquei muito surpreso! E pior que só foi ele [que decepcionou]... Não esperava mais, não, eu só me decepcionei mesmo", declarou Guedez ao podcast PodProvar.