'Mulheres precisam ser cinco vezes melhores', diz estrela de 'DNA do Crime'

A presença de figuras femininas em papéis de destaque na Polícia Federal é significativa no "imaginário coletivo", aponta a artista. Assim, enquanto a segunda temporada de "DNA do Crime" promete muita ação e adrenalina, ela também sutilmente lança luz sobre os desafios enfrentados por mulheres em determinadas áreas.

'DNA do Crime'

Série conta com direção geral e criação de Heitor Dhalia Imagem: Guilherme Leporace e Alisson Louback/Netflix

A segunda temporada conta com ainda mais tiro, porrada e bomba. Após ajudar o Embaixador a escapar da prisão, Isaac e a Quadrilha Fantasma se tornam os principais alvos da Polícia Federal.

Estávamos mais certos do que eram aqueles personagens. Foi especialmente bom fazer a segunda temporada. Mas muito cansativa. Tinham dias em que eu dormia e só sonhava com tiro. Eu sonhava com perseguição.

A série conta com direção geral e criação de Heitor Dhalia, direção de episódio de Pedro Morelli e Felipe Vellasco, e produção executiva de Manoel Rangel e Egisto Betti. O elenco também é composto por nomes como Rômulo Braga, Pedro Caetano, Thomas Aquino, Alex Nader, Daniel Blanco, Letícia Tomazella e Jorge Paz.