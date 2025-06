Love & Dance: Record estreia dating show que une dança e encontros às cegas

A Record estreia no próximo domingo o dating show Love & Dance, às 18h.

O que aconteceu

O programa, um formato inédito no Brasil, será comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, com Marisa Orth como comentarista fixa, avaliando as performances. A cada semana, dois convidados se juntarão ao time do programa para analisar as apresentações.

A proposta é transformar o primeiro encontro em uma experiência sensorial e emocional, usando a dança como linguagem do amor.