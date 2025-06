Léo Lins: entenda a condenação e possibilidade de prisão do humorista

Léo Lins, 42, foi condenado pela Justiça Federal a oito anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado. Apesar da decisão da Justiça, o humorista ainda não será preso.

O que aconteceu

Léo Lins foi condenado por proferir discursos preconceituosos contra "diversos grupos minoritários". No show "Perturbador", que foi ao ar em 2022 e chegou a ter 3 milhões de visualizações no YouTube, Leo Lins ironiza temas como abuso sexual, zoofilia, racismo, pedofilia e gordofobia. As piadas também citam pessoas famosas e incluem comentários jocosos a respeito de crimes e tragédias, como o incêndio na boate Kiss.

Justiça entendeu que conteúdos "estimulam a propagação de violência verbal na sociedade e fomentam a intolerância". Segundo a decisão da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo, "atividades artísticas de humor não constituem 'passe livre' para o cometimento de crimes, assim como a liberdade de expressão não é pretexto para o proferimento de comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios".