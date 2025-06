Empresa de Gusttavo Lima recebe de volta da Justiça mais de R$ 137 mil

Em contato com Splash, a equipe de Gusttavo Lima celebrou o fim das investigações sobre o sertanejo. Eles também confirmaram a informação da devolução da quantia de 137.169,00 à Balada Eventos e Produções.

Mais uma vez, fica comprovado que Gusttavo Lima e suas empresas não têm qualquer envolvimento com o objeto da investigação, que apurava a exploração de jogos ilegais, organização criminosa e lavagem de dinheiro no referido Estado e ramificações.

Equipe de Gusttavo Lima

Em setembro de 2024, Gusttavo Lima chegou a ter um pedido de prisão decretado durante a investigação, mas a ordem foi anulada no dia seguinte. Com o arquivamento das acusações, o nome do cantor foi retirado do inquérito.

Leia na íntegra a nota da equipe de Gusttavo Lima:

A assessoria jurídica do cantor Gusttavo Lima, por meio de seu advogado Cláudio Bessas, confirma que todos os valores bloqueados e retidos indevidamente do artista e de suas empresas, durante a Operação Integration (desencadeada pela Polícia Civil de Recife/PE), foram devolvidos.

