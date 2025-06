Influenciadora é encontrada morta em piscina de resort de luxo no México

A modelo e influenciadora Luz María Barrera Agatón, 32, foi encontrada sem vida dentro de uma piscina em um resort de luxo em Cancún, no México.

O que aconteceu

Corpo de Luz María foi encontrado boiando em uma das piscinas do resort no último domingo (1º). O socorro foi acionado, e a modelo, retirada da água, mas ela já estava sem vida. As informações são do jornal Sun.

Influenciadora estava hospedada no resort na companhia de familiares e amigos. Horas antes de ser encontrada morte, ela foi vista conversando com algumas pessoas à beira da piscina.