Gerente demitido de cafeteria processa padre Fábio de Melo

O que podemos afirmar é que todas as providências legais cabíveis já foram adotadas, e o trabalhador encontra-se integralmente assistido. Leila Rocha

Além do processo civil, também há o processo trabalhista contra a Havanna. "Neste momento, cabe aguardar os desdobramentos processuais e jurídicos, certos de que todas as medidas estão sendo tomadas com responsabilidade e compromisso com os interesses do trabalhador Jair", disse a diretora.

A reportagem entrou em contato com Jair, que não vai comentar.

Confusão e demissão

Padre disse que foi destratado no estabelecimento ao contestar valor de produto, que custava diferente do anunciado. A discussão aconteceu em Joinville-SC, em meados de maio. "Não é o gerente do estabelecimento que decide se vai ser cobrado ou não. É a lei", explicou Fábio nos stories.

O vídeo do padre viralizou, e o gerente foi demitido. Em entrevista a Splash no mês passado, Jair Aguiar contou que estava sofrendo ataques e com medo de sair na rua.