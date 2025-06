Fernanda Paes Leme diz que comprou primeiro apê após posar nua para Playboy

Fernanda Paes Leme, 42, revelou que conseguiu comprar seu primeiro apartamento com o dinheiro que ganhou após posar nua na Playboy, em 2006.

O que aconteceu

A atriz disse tomou a decisão de posar nua para conseguir comprar seu primeiro imóvel. "Eu fiz [fotos para Playboy]. Comprei meu primeiro apartamento. Eu fiz pra isso.", contou ela no programa Ambulatório da Moda, no YouTube.

Apesar de gostar do resultado, a artista revelou que quase nunca revê as imagens do ensaio. "Raramente eu revisito... Quem fez as fotos foi o Luis Crispino. O Fernando Torquatto fez a minha maquiagem na época e ele foi comigo e foi uma segurança, porque era um amigo meu", comentou.