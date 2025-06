Ex-BBBs que 'mentiram' e foram flagrados no São João: 'Medo da cobrança'

Lucas Pizane e Giovanna Lima, ex-participantes do BBB 24, estão comemorando o primeiro ano de namoro na sétima edição do São João da Thay, no Maranhão. Foi nesta mesma festa, no ano passado, que os ex-BBBs começaram a se relacionar, e foram flagrados com exclusividade por Splash.

Antes de assumirem a relação, Pizane e Giovanna mentiram em entrevistas sobre o namoro — garantindo que existia apenas uma amizade — e, durante o São João da Thay de 2024, tentaram fugir de todos os flashes que entregassem vestígios da vida amorosa.

"O negócio é que [naquela época] ainda não era um relacionamento. A gente estava se conhecendo. Não queríamos tornar isso público porque não sabíamos no que ia dar. Tínhamos medo da cobrança, mas graças a Deus deu certo", conta Giovanna.