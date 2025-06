Ex-BBB grudado em ator e solteiros cobiçados: o 1° dia do São João da Thay

Grudadinhos

Diego Hypolito - que chegou abraçado a um inseparável urso de pelúcia - logo encontrou outro "grudinho" no Maranhão. O ex-BBB está dividindo quarto com o ator Gil Coelho. Os dois ficaram toda a festa dançando juntos, com muitos sorrisinhos, e há quem diga que o clima era de "brincadeiras bobas e gostosas". Vale destacar que os dois têm uma amizade antiga.

Diego Hypolito tá empolgadissimo com outro Gil nessa viagem rs Pra cima e pra baixo juntos 👀 #SaoJoaoDaThay pic.twitter.com/Xap9brD5Fg -- Lucas Pasin (@lucaspasin) June 4, 2025

Desafetos

No entanto, antes de encontrar seu companheiro de quarto, Diego aproveitou a viagem para bater um papo sincerão com outro ex-BBB - Nizam, que participou do BBB 24 - e deixou bem claro quem são seus únicos amigos que sobraram do programa.

"Que todos sejam felizes, mas eu só sou próximo mesmo da Delma, Guilherme e Vitória [Strada]. Eles são os meus amigos, os outros não", disse o atleta.