JBC: Os bastidores e desafios dos 30 anos da editora de mangás no Brasil

Eles inicialmente não queriam, não aceitavam, mangás sendo publicados com a leitura oriental. (...) E as editoras japonesas não aceitavam você inverter a leitura", contou. Antigamente, antes da popularização dos mangás, algumas editoras "espelhavam" o conteúdo das obras para que ficasse no nosso sentido de leitura, mas isso invertia os personagens e os deixavam canhotos. Outra dificuldade era o fato dos quadrinhos serem em preto e branco, algo mais associado a quadrinhos como "Tex"

Mangá 'Samurai X' publicado pela editora JBC Imagem: Reprodução/JBC

Após conseguirem contato com editoras japonesas, a JBC negociou com a Shueisha e a Kodansha, duas das maiores do Japão. Assim, a empresa brasileira conseguiu licenciar seus quatro primeiros títulos: "Rurouni Kenshin: Samurai X", "Card Captor Sakura", "Video Girl Ai" e "Guerreiras Mágicas de Rayearth". Vencido o desafio de se publicar um quadrinho ainda muito diferente do habitual no Brasil, a editora foi crescendo e publicando cada vez títulos mais importantes, como "Death Note", "My Hero Academia" e "Boa Noite Punpun".

Os sucessos da editora

Mangás costumam aparecer em listas de títulos mais vendidos, mas as editoras do meio ainda têm muito receio de divulgar números de seus sucessos. Salvo algumas exceções, não temos informações sobre tiragens, vendas ou porcentagem de mercado, sabemos apenas que se trata de um sucesso. Questionamos Marcelo sobre os maiores êxitos da JBC e, segundo o editor, a resposta pode surpreender: "Não são só os shonen de lutinha que encabeçam a lista". Marcelo se refere aos títulos shonen (como "Naruto" e "One Piece"), que costumam ser os mais vendidos no mundo inteiro.