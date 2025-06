Duas mulheres inesperadas dizem saber quem é o Mascarado em 'A Viagem'

No entanto, Estela está errada. Ismael (Jonas Bloch), homem inescrupuloso, que foi abusivo com a ex-mulher, aparecerá nos próximos capítulos da trama.

Ismael retorna fingindo arrependimento e promete reconquistar a confiança da filha. Estela fica desesperada com o retorno do ex-marido, que a deixou com uma mão na frente e a outra atrás quando abandonou ela e Bia (Fernanda Rodrigues). Já no primeiro instante, a irmã de Diná percebe as intenções egoístas de Ismael.

Ismael (Jonas Bloch) é pai biológico de Bia (Fernanda Rodrigues) em 'A Viagem' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Fátima (Lolita Rodrigues) é outra personagem que terá forte suspeitas sobre a identidade do Mascarado. A dona do salão de beleza acredita que a figura misteriosa é seu ex-marido que chegou à vila para lhe fazer mal.

Nos próximos capítulos, o Mascarado vai dar um susto em Fátima e Dona Cininha (Nair Bello) ao beter na porta da pensão. Na verdade, ele só quer entregar uma caneta que a patroa de Lisa (Andréa Beltrão) deixou cair no chão da rua.

A dona da pensão vai bater a porta na cara do Mascarado. "Ele veio cortar minha língua", grita a outra desesperada.