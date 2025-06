Dieguinho: Luiz Bacci no SBT faz Record 'sair da zona de conforto'

A produção do SBT resolveu mudar o horário do programa "Alo Você", comandado por Luiz Bacci no SBT, a fim de melhorar a audiência da atração. Essa movimentação —e a forma como ela afeta a concorrência— foi um dos temas do Splash Show desta quarta-feira (4), com Yas Fiorelo, Leão Lobo e Dieguinho.

Para Dieguinho, o SBT acertou em fazer essa mudança na grade, colocando Bacci para a grade de horário das 11h, logo após o Primeiro Impacto. O Bom Dia & Cia passou para a parte da manhã. O comentarista do UOL acredita que a entrega de audiência entre os dois programas jornalísticos faz mais sentido, por serem do mesmo segmento.

Dieguinho acrescenta dizendo que as movimentações do SBT colocam a programação da Record em risco, já que as emissoras competem pelo segundo lugar da audiência nessa faixa de horário.