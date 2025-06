Danilo Gentili rechaça condenação de Léo Lins: 'Humor não comete crimes'

O Léo Lins pode recorrer em liberdade à condenação à cadeia. E eu estou aqui torcendo para que o Léo Lins consiga reverter essa condenação e continue livre.

Por fim, ele lembrou que o primeiro comediante condenado à prisão em primeira instância no Brasil foi ele mesmo. "Eu espero de verdade que na segunda instância do Léo Lins o bom senso prevaleça, como prevaleceu na segunda instância daquele processo que eu também fui condenado por contar piadas".

Condenação de Léo Lins

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), Lins foi condenado por uma apresentação de 2022, que chegou a 3 milhões de visualizações no YouTube. No show "Perturbador", Leo Lins ironiza temas como abuso sexual, zoofilia, racismo, pedofilia e gordofobia. As piadas também citam pessoas famosas e incluem comentários jocosos a respeito de crimes e tragédias, como o incêndio na boate Kiss.

Lins vai ter que pagar multa equivalente a 1.170 salários mínimos, em valores da época da gravação, e indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. Ao longo da apresentação, ele admitiu o caráter preconceituoso das piadas, demonstrou descaso com a possível reação das vítimas e afirmou estar ciente de que poderia enfrentar problemas judiciais devido ao teor das falas.