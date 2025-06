CCXP México vai superar a brasileira? Proximidade dos EUA ajuda crescimento

A paixão dos brasileiros também se sobressai. Se no palco Thunder, no Brasil, é gritaria e pessoas de pé, demonstrando a todo o instante o amor do público pelos famosos e conteúdos, no México é mais contido. Há gritos, mas nada que surpreenda os talentos como acontece anualmente no Brasil.

Apenas quando Pedro Pascal subiu ao palco para falar sobre o novo "Quarteto Fantástico" que os fãs reagiram animados, mas nada em comparação a Norman Reedus em 2024, quando apresentou "Bailarina" no painel de Paris Filmes e mal conseguia falar por sempre interrompido a todo o tempo por gritos.

Norman Reedus é recebido por fãs em hotel de São Paulo Imagem: Araujo Agnews

Vai superar?

A estratégia da CCXP dos dois países é aproveitar as temporadas de verão em ambos os hemisférios, não havendo "primeiro" ou "segundo" entre as edições, mas, sim, uma união estratégica.. "Estamos no verão do hemisfério Norte e no verão do hemisfério Sul. Temos duas janelas de lançamento muito tradicionais, principalmente para cinema", explicou Beto Fabri, vice-presidente de conteúdo da CCXP.