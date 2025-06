Camilla de Lucas ficou milionária após BBB, mas teme voltar a ser pobre

Camilla de Lucas, 30, admitiu que se tornou milionária após participar do BBB 21 (Globo), mas ressaltou ter perfil moderado por medo de "voltar a ser pobre".

O que aconteceu

A influenciadora disse que conseguiu construir "um pé de meia muito bem feito". "Eu realmente acho que não aparento o quanto eu tenho de dinheiro, porque não preciso [ostentar]. Tenho medo de ser aquela pessoa que ostenta, compra muita coisa e fica pobre de novo", declarou no videocast Só Até Aqui.

Ela explicou que, após deixar o BBB 21, optou por continuar morando no apartamento simples em Nova Iguaçu (RJ) em vez de se mudar imediatamente para alguma mansão. "Eu já tinha mais de R$ 5 milhões e, mesmo assim, seguia vivendo no meu apartamento de R$ 1.400 [o aluguel]", contou ela, que depois de um tempo mudou para um casarão no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.