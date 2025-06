Bia espalha rastro de podridão no caminho de família querida

No capítulo de quinta-feira (5), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto desabafa com Lígia. Beto briga com Bia.

Lígia afirma a Raimundo que Bia é a razão da infelicidade dos filhos. Marlene fecha negócio com Basílio. Sérgio propõe financiar o filme de Beto.

Sérgio pede Jacira em casamento. Bia visita Arlete para saber mais sobre sua mãe biológica. Mariana provoca uma confusão no programa de Anita.