Câncer, Alzheimer, AVC: 5 atores da novela 'Celebridade' que já morreram

Nildo Parente (1936-2011)

Com sólida trajetória no teatro, cinema e TV, Nildo Parente atuou em mais de 60 filmes e diversas novelas e séries. Wanderley Mourão em "Celebridade", marcou presença também em "O Clone", "Senhora do Destino" e "América". No cinema, esteve em "Bye Bye Brasil" e "Memórias do Cárcere". Faleceu em 2011, aos 74 anos, após sofrer um AVC em mês antes.

Oswaldo Loureiro (1932-2018)

Começou ainda criança no cinema, nos anos 1940, e manteve longa carreira como ator e diretor. Além de "Celebridade", trabalhou em outras novelas de sucesso da Globo como "Dancin' Days", "Ti Ti Ti", "Rainha da Sucata" e "Meu Bem, Meu Mal". Também teve presença marcante no teatro e no cinema nacional. Com Alzheimer, Loureiro morreu em 2018, no Rio de Janeiro, aos 85 anos.