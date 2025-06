Angela Ro Ro diz que foi abandonada por produtora e teve conta bloqueada

Angela também disse que sua conta bancária foi bloqueada temporariamente. "Estarei resolvendo isso amanhã. Grata pelas doações sinceras e amigas! Continuo precisando de vocês!", disse.

Na tarde de hoje, disse que estava no banco "resolvendo questões burocráticas". "Com a ajuda e carinho de vocês tenho certeza que vou superar tudo. Vim sozinha de táxi e tô bem. Não tô tonta".





Doações e "suspeita de câncer"

Ela pediu doações por Pix em suas redes sociais recentemente após uma "suspeita de câncer". "Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com o assunto mais sério, pois eu amo a minha vida, eu amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo", afirmou.