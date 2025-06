André Marques encomenda diamante com cinzas de pet; como joia é feita?

Primeiro passo é a purificação do material. Márcio da Stargen, sócio da empresa Stargen, que fez o trabalho com as cinzas da cachorrinha de André Marques, explica que quando o material chega ao laboratório, ele está repleto de impurezas como minerais e fosfatos. Para que se transforme em um diamante puro, é necessário remover esses outros elementos. "Qualquer outra molécula vira uma impureza naquele diamante. Portanto, talvez a parte mais importante do processo é remover todo o resto que não seja carbono e deixá-lo mais puro possível para atingir um diamante de qualidade", diz.

Empresa utiliza nanotecnologia para a transformação. O processo da natureza para transformar materiais orgânicos em diamantes dura milhões de anos, mas com o apoio da tecnologia, é muito mais rápido. Pela Stargen, o carbono é transformado em diamante, em média, de seis a oito meses. "Seria mais ou menos como se eu pegasse átomo a átomo do carbono e fosse encaixando na forma desejada para a construção do diamante. Se não é encaixada na forma correta, ele pode virar outras formas de carbono, como o grafite. É uma altíssima tecnologia para construir", diz Stargen.

Após a transformação, o carbono se transforma em pedra bruta. E a partir daí, a empresa faz uma lapidação para que a peça ganhe formato e brilho. "Enviamos para a IGI, a maior certificadora de diamantes do mundo, e ela avalia a qualidade do diamante para emitir um documento explicando as características dele", diz Stargen.

Os preços variam, mas peças de um quilate podem custar R$ 17,5 mil. Stargen explica que as joias feitas podem variar entre meio a dez quilates, mas que a empresa está focada em peças menores, que tenham valor sentimental. A maior parte dos pedidos são de um quilate, afirma.