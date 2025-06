Yudi Tamashiro surpreende ao revelar quanto cobra por palestras espirituais

Além de palestrante, ele também se tornou empresário do ramo de construção civil. "Ao longo desse tempo eu abri uma empreiteira no Japão, onde contrata pessoas para trabalhar para grandes empresas lá".

Yudi Tamashiro fez sucesso como apresentador infantil do SBT. No auge da fama, ele admitiu ter se viciado no consumo de álcool e que vivia em casas de sexo, mas se converteu e mudou o comportamento. Recentemente, ele se tornou pai do primeiro filho, Davi Yudi, do casamento com Mila Braga.