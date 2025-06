Vale Tudo hoje (3): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (3) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Afonso diz a Solange que a acusação contra Odete é grave e que a ex-namorada precisará prová-la. Solange não gosta de saber que Sardinha alugou o terceiro quarto para Mário Sérgio, um jornalista recém-contrato da Tomorrow. Solange volta para a agência. Odete combina com Marco Aurélio como será a reunião com Afonso. Odete nega a Afonso que foi responsável pela contratação de Solange em Madri. Poliana vai à casa de Heleninha para assinar o contrato. Marco Aurélio fica sensibilizado com as atitudes de Sarita. Maria de Fátima fica impactada com uma decisão que Afonso toma. Marco Aurélio diz a Laís que os médicos não sabem quando Cecília sairá do coma. Solange e Afonso se encontram.