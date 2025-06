Virginia e Zé Felipe surgem de aliança uma semana após fim do casamento

Virginia Fonseca, 26, e Zé Felipe, 27, surgiram de aliança no aniversário da filha mais velha, Maria Flor, 4.

O que aconteceu

Fotos da comemoração mostram o ex-casal ainda com as joias. O evento aconteceu ontem em Goiânia, na presença de familiares e amigos.

As joias são da grife Cartier e são usados pela influencer e o cantor desde o casamento, em 2021. Ambas alianças são da coleção Love, em ouro 18 quilates, e diferem entre si pela presença de um diamante na que pertence a Virginia. A de Zé Felipe, mais simples, é avaliada em R$ 9,75 mil - quase metade do valor do anel de Virginia, que custa R$ 18,5 mil.