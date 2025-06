Já assistimos! Saiba tudo que acontece no final de 'The Handmaid's Tale'

Gilead é parcialmente derrotada

Na reta final, as aias e o grupo Mayday conseguem arquitetar um plano para derrubar Gilead. No casamento de Serena Joy com o Comandante Wharton, sogro de Nick, elas enchem o bolo de sonífero e matam vários comandantes enquanto eles dormem. June e Moira participam de toda a ação com a ajuda de uma tia infiltrada.

Com a ajuda de Lawrence, June e Mark Tuello conseguem colocar uma bomba em um avião cheio de comandantes do alto escalão de Boston. Lawrence, que deveria entrar no avião, deixar a bomba e sair, enfrenta um contratempo e precisa embarcar mesmo no avião para garantir que o atentado fosse bem-sucedido.

Nick também está no avião e, portanto, morre junto com Lawrence e outros comandantes. No dia anterior ao embarque, a mulher de Nick dá um ultimato e diz que ele deve decidir entre June e sua lealdade a Gilead. Ele embarca no avião junto com os outros comandantes que iam à capital para discutir medidas para conter a rebelião, e acaba morrendo. June assiste a tudo do hangar.

A série termina com Gilead apenas parcialmente derrotada. Apesar de Boston voltar a ser território americano, Gilead ainda comanda outras regiões do país. No último episódio, grupos rebeldes se organizam para retomar esses lugares, enquanto Gilead faz estratégias para manter o poder.

June e Luke não reencontram Hannah e decidem se separar

June não resgata Hannah no final da série, mas tem um pequeno avanço. A menina segue sob a guarda da família McKenzie, que é realocada de Colorado para Washington após o Comandante e pai "adotivo" de Hannah ser promovido. Isso representa um pequeno avanço para June, já que a capital do país é muito mais próxima de Boston, onde ela está.