Com gritos de Ana Paula, Antony é o único a concluir Prova dos Homens

Simultaneamente, ele ouvia e respondia as perguntas de lógica. Ao mesmo tempo, precisava montar o quebra-cabeça.

Cumpria a prova o marido que conseguisse montar corretamente a imagem da esposa e acertar as perguntas em nove minutos.

Antony foi o único a conseguir realizar as duas tarefas, após Ana Paula se irritar e gritar com o marido durante a prova enquanto fazia as perguntas. A maioria dos maridos respondeu a todas as charadas, mas não montou o quebra-cabeça no tempo determinado. André conseguiu montar o quebra-cabeça, mas não respondeu à última pergunta.

Antony se atrapalha e irrita Ana Paula durante prova #HomensPower pic.twitter.com/k5MLQd6G30 -- Power Couple Brasil (@powercouple) June 4, 2025