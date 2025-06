'Isso é loucura': Schwarzenegger revela reação ao ver filho pelado em série

Arnold Schwarzenegger, 77, revelou sua reação ao assistir às cenas de nudez do filho, Patrick, 31, em "The White Lotus".

O que aconteceu

Numa entrevista conjunta com o filho, Arnold lembrou de seu papel em "O Exterminador do Futuro". "Foi o primeiro filme que eu fiz que não tinha nada a ver com músculos. Tinha a ver com jaquetas de couro e eu sendo uma máquina", disse ele no bate-papo para a revista Variety.

O veterano recordou que também já gravou cenas de nudez para seu grande sucesso do cinema. "Só a cena de abertura era nudez. Mas estou falando sobre estar pelado", afirmou ele. Patrick citou sua própria experiência. "Já fiz isso", respondeu o rapaz.