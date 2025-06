Rafa Kalimann e Nattanzinho anunciam gravidez: 'Mais um coraçãozinho'

Sua alegria continua sendo combustível em casa. Seu jeito improvisado, implicante, colorido, que não faz sentir a rotina, faz doer as bochechas e nos une. Essa continua sendo sua característica mais apaixonante. Sua voz é meu motivo de orgulho. É necessário enfatizar isso. Ela ecoa dentro de mim desde o nosso primeiro segundo.

Emocionada, ela continua: "Desses fatos, tem também o de que eu cheguei pra mudar sua vida pra sempre. Eu adoro como isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso, anota aí. Sei que soa um pouco confuso te escrever 20 anos depois. Hoje, bem hoje, você soube de tudo. Que nesse minuto, seu coração vibrou como nunca antes. Porque hoje, você vai tornar real seu maior sonho. Modéstia à parte."

Nesses fatos, também preciso mencionar que o voto com Deus é grande demais, e que essa que vos lê essa carta continua doce e brava, e vai precisar de você mais do que nunca, a partir de agora. Por todos os dias da nossa vida. Menciono aqui que confiamos em você.

No final do vídeo, Nattanzinho mostrou a mão tremendo e deu beijos na namorada. "Pega aqui no meu coração, Rafaella. Meu Deus, a gente vai ter um filho! Eu sabia que eu estava sentindo!", falou. "Te amo muito. Vou cuidar de você, e dela ou dele".

É o primeiro filho do casal. Eles estão juntos desde o final do ano passado. O casal, no entanto, assumiu relação apenas meses depois.