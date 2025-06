Quem é Vivi, esposa de Poze e alvo de operação contra lavagem de dinheiro

Viviane Noronha, 20, esposa do MC Poze do Rodo, 25, é alvo na manhã de hoje de uma operação da polícia civil do Rio de Janeiro contra lavagem de dinheiro da cúpula do Comando Vermelho.

Quem é Vivi Noronha

Jovem é mãe de três dos cinco filhos do cantor. Assim como o marido, a influenciadora nasceu e foi criada na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro.

Vivi e Poze chegaram a se separar em 2021, quando ela estava grávida da terceira filha do casal. Os dois reataram o relacionamento no ano passado.