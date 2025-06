'Sou artista, então parem de me perseguir': Poze desabafa após prisão

Ele reclamou do tratamento que seus fãs receberam do lado de fora do presídio. Uma multidão aguardava o MC do lado de fora do presídio. A aparição de Oruam no local causou empurra-empurra e tumulto. "Eu estava saindo lá agora, com uma recepção maravilhosa com milhares de fãs, e o tratamento foi spray de pimenta, tiro de borracha na cara. Aí, eu pergunto: 'Eu que sou bandido?'", reclamou.

Quero ver [se vão mostrar] eles agredindo, jogando spray de pimenta, mandando eu tomar no c*. Por que estão fazendo isso comigo? É porque sou preto ou é porque sou favelado? Então parem de me perseguir e parem de atacar meus fãs.

Segundo Poze, a polícia agiu dessa forma porque "não gosta dele". "A Polícia do Rio de Janeiro não gosta de mim e faz isso aí que vocês estão vendo. [...] Pra quê? O que eles estavam fazendo de crime? Quem é criminoso que está ali agora? Não tem traficante aqui, não", completou.

Habeas corpus

Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus ontem. A decisão revogou a prisão temporária do MC. De acordo com o desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, a prisão de 30 dias seria excessiva para o prosseguimento das investigações.