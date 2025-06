Por que Vivi, mulher de Poze do Rodo, está na mira da Polícia Civil?

Viviane Noronha, 20, esposa de MC Poze do Rodo, 25, foi alvo de uma operação da Polícia Civil. De acordo com o Governo do Rio de Janeiro, o objetivo da ação é desarticular o núcleo financeiro da facção criminosa Comando Vermelho -responsável pela lavagem de mais de R$ 250 milhões.

Mas, afinal, por que a influenciadora está na mira da polícia?

Vivi e a empresa dela aparecem como beneficiárias diretas de recursos oriundos da facção. "As análises financeiras apontam que valores provenientes do tráfico de drogas e de operadores da lavagem de capitais da facção foram canalizados para contas bancárias ligadas à mulher, que passou a ser um dos focos centrais do inquérito."

Posição da influenciadora no esquema seria "simbólica". "Representa o elo entre o tráfico e o universo do consumo digital, conferindo aparente legitimidade a valores oriundos do crime organizado e ampliando o alcance da narcocultura nas redes sociais", explica a nota da Polícia Civil.