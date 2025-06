Oruam defende tumulto durante soltura de Poze: 'Bagulho virou bagunça'

Ele ainda pediu desculpas por ter subido em um ônibus. "Eu só vi o ônibus e subi. Peço desculpas pra todo mundo, a gente não quis fazer bagunça. A gente chegou, o bagulho virou bagunça. Eu fui receber meu amigo. Eu tive a atitude errada de subir em cima do ônibus, mas a gente tem que se unir."

Presença do artista no local causou empurra-empurra. O músico foi até o endereço para acompanhar a saída de MC Poze do Rodo da prisão.

Mais tarde, ele mostrou Poze do Rodo sendo recebido por amigos e agradecendo pelo apoio. "Obrigado, irmão. Obrigado por tudo, te amo", disse Poze, abraçando Oruam.

Oruam já havia protestado e chamado a prisão de Poze do Rodo de "covardia". "Algemaram o Poze, nem precisa disso. O cara é exemplo para várias pessoas. Todo mundo sabe que isso aí é uma mentira. Ele é cantor. Ele canta em baile de favela. Ele não é envolvido com facção nenhuma, com todo respeito", escreveu. No sábado, ele esteve com a mulher de Poze, Viviane Noronha, em um protesto em frente ao Complexo Penitenciário de Gericinó.