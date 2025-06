'One Piece' da Netflix precisará desagradar alguns otakus

Rolou, no último final de semana, o Tudum, evento que anuncia novidades da Netflix. E, no meio das novidades, foi divulgado Tony Tony Chopper no live-action de 'One Piece'. O visual do personagem era algo muito esperado, afinal era necessário fazê-lo com efeitos computadorizados por se tratar de uma pequena rena bípede, e o resultado dividiu os fãs. Enquanto alguns o compararam a um figurante cortado do filme 'Detetive Pikachu', outros acharam uma gracinha —como no original.

Entretanto, ao final do trailer foi mostrado algo muito mais preocupante que o visual do médico dos Chapéus de Palha: a série voltará em 2026. A primeira temporada foi lançada em 2023, e surpreendeu a todos sendo um sucesso de audiência e repercussão. Muitos otakus se sentiram aliviados que a série era fiel à obra original, e algumas cenas eram praticamente um 'copia e cola' do mangá de Eiichiro Oda. Porém isso é um problemão.

Embora os otakus ocidentais amem adaptações fiéis, é simplesmente impossível esperar que o live-action consiga sustentar isso por muito mais tempo por um motivo simples: o tempo. Somente num mangá e num desenho animado podemos ter uma produção avançando por 30 anos e ainda apresentar personagens com uma mesma idade, então esse live-action está fadado a ter um desfecho diferente pelo simples fato de os atores não conseguirem evitar o envelhecimento.