Não é vilão? Marco Aurélio amolece o coração em cena inédita de 'Vale Tudo'

Laís (Lorena Lima) e Sarita (Luara Telles) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda neste capítulo: Afonso diz a Solange que a acusação contra Odete é grave e que a ex-namorada precisará prová-la. Solange não gosta de saber que Sardinha alugou o terceiro quarto para Mário Sérgio, um jornalista recém-contrato da Tomorrow. Solange volta para a agência.

Odete combina com Marco Aurélio como será a reunião com Afonso. Odete nega a Afonso que foi responsável pela contratação de Solange em Madri. Poliana vai à casa de Heleninha para assinar o contrato. Maria de Fátima fica impactada com uma decisão que Afonso toma. Solange e Afonso se encontram.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.