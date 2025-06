Mulher de Poze questiona governador: 'Pra isso que a polícia do Rio existe?

A cúpula do CV teria movimentado R$ 250 milhões e Vivi e sua empresa figuram como beneficiárias diretas de recursos da facção, como laranjas. O objetivo seria ocultar a origem ilícita do dinheiro, reinvestido em fuzis, cocaína e na consolidação do poder territorial da facção em diversas comunidades, segundo a polícia.

As análises financeiras apontam que valores provenientes do tráfico de drogas e de operadores da lavagem de capitais da facção foram canalizados para contas bancárias ligadas à influenciadora. Assim, ela passou a ser um dos focos centrais do inquérito.

Vivi Noronha, mulher de Poze do Rodo, é alvo de operação contra lavagem de dinheiro Imagem: Reprodução/TV Globo

Posição de Vivi no esquema seria "simbólica". "Representa o elo entre o tráfico e o universo do consumo digital, conferindo aparente legitimidade a valores oriundos do crime organizado e ampliando o alcance da narcocultura nas redes sociais", diz nota da polícia civil.

A ação inclui ainda ordens de bloqueio e indisponibilidade de bens e valores de 35 contas bancárias. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O esquema envolvia nomes como o Philip Gregório da Silva, o "Professor", morto no domingo. Foragido há seis anos, a suspeita é que ele tenha cometido suicídio.