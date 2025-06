Morte precoce e briga em velório: o fim de Irving São Paulo, de 'A Viagem'

Irving São Paulo brilhou como Zeca em "A Viagem", atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Sua morte precoce, aos 41 anos, interrompeu uma carreira promissora, marcada por grandes papéis e, nos últimos anos, por poucas oportunidades na TV, fato que teria deixado a família ressentida. Entenda o que aconteceu.

Trajetória

Natural da Bahia, Irving era filho do cineasta Olney São Paulo e irmão do também ator Ilya São Paulo. Com formação cinematográfica influenciada pelo neorrealismo italiano, seu pai morreu também aos 41 anos, vítima de câncer. Já Ilya, que atuou em diversas novelas da Globo, morreu em 2023, em circunstâncias não esclarecidas.