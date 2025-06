MC Poze do Rodo se emociona ao reencontrar filhos após deixar prisão

Mais cedo, o músico foi recebido por uma multidão de fãs em frente à unidade prisional. Familiares, amigos e até mesmo Oruam o esperavam do lado de fora — o que gerou tumulto no local.

Poze do Rodo deixou a prisão após uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio. O habeas corpus concedido pela Justiça ontem revogou a prisão temporária do MC. O alvará de soltura chegou hoje às 14h16.

Ele é investigado por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho. O músico estava preso desde a última quinta-feira (29).