Tom Hanks indica: os 5 livros preferidos do astro de Hollywood

Capa do livro 'A World Lit Only by Fire' Imagem: Divulgação

2. "An Army at Dawn", de Rick Atkinson. Primeiro volume da trilogia sobre a libertação da Europa na Segunda Guerra Mundial, o livro retrata a campanha militar dos Aliados no Norte da África, entre 1942 e 1943. Com base em documentos oficiais e relatos de soldados, Atkinson reconstrói a batalha contra as tropas do Eixo, lideradas por Rommel. A narrativa revela os erros, tensões e aprendizados que moldaram os comandantes e o Exército americano rumo à vitória. Também não foi traduzido para o português.

3. "1939: The Lost World of the Fair", de David Gelernter. O escritor usa a Feira Mundial de Nova York de 1939 como metáfora para uma era de otimismo, progresso e inocência às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Misturando ficção e memória, ele retrata um mundo prestes a desaparecer sob o peso dos conflitos globais. É uma reflexão sobre o sonho americano, a tecnologia, a arte e a visão de futuro que moldavam a sociedade antes da tragédia da guerra. Não está disponível em português.

Capa do livro 'Stasilândia' Imagem: Divulgação

4. "Stasilândia", de Anna Funder. Vencedor de diversos prêmios literários, o livro reúne histórias reais de pessoas que viveram sob o regime comunista da Alemanha Oriental e enfrentaram a vigilância opressiva da Stasi, a polícia secreta mais temida do mundo. Anna Funder entrevista vítimas, dissidentes e até ex-agentes da organização, revelando os mecanismos do controle estatal e os traumas duradouros deixados após a queda do Muro de Berlim.

5. "Um Cavalheiro em Moscou", de Amor Towles. Ambientado na Rússia pós-revolução de 1917, o romance acompanha o conde Alexander Rostov, condenado à prisão domiciliar no luxuoso Hotel Metropol, em Moscou. Ao longo das décadas, Rostov observa as mudanças no país enquanto desenvolve relações com funcionários, hóspedes e o mundo que gira ao seu redor. No Brasil, foi lançado pela editora Intrínseca e pode ser encontrado na Amazon. Em 2024, foi lançada uma série homônima, inspirada no livro, disponível no UOL Play.