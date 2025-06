Lembra dela? Lavinia Vlasak posa com novo visual ao lado do marido; veja

Lavinia Vlasak, 48, exibiu seu novo visual nas fotos que tirou no casamento de amigos.

O que aconteceu

A atriz esteve na cerimônia acompanhada pelo economista Celso Colombo Neto, 47, seu marido. "Um fim de semana leve, com afeto no ar e o amor celebrando sua melhor versão", escreveu ela na legenda do post no Instagram, antes de acrescentar seus votos de bênçãos aos noivos. "Parabéns, casal! Muitas felicidades hoje e sempre! Muita luz e amor na vida de vocês!"

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios ao look atual de Lavinia. "Estava tão linda e chique", derreteu-se uma seguidora. "Belíssima!", concordou outra. "Maravilhosa ela", definiu uma terceira.