Juliano começa a cair em desgraça na reta final de 'Garota do Momento'

Juliano começa a quebrar tudo o que vê pela frente. "Juiz incompetente! Deixou Clarice ficar com a casa de Petrópolis, a Magnifique e metade das minhas ações da Carioca: sete e meio por cento", fala para Maristela (Lilia Cabral).

Mãe e filho ficam indignados com a decisão do juiz. "Por sorte, o juiz não deu metade da sua parte na mansão ou acabaríamos tendo que dividir o teto com aquela lavadeira", afirma a mulher. "Clarice me apunhalou pelas costas! Passou anos vivendo às nossas custas e agora vai embora, levando meu coração e meus bens! Quem sabe até pra um dia gastar com outro!", responde Juliano.

