Não é só livro: o que impulsionou a fortuna da bilionária J. K. Rowling

O filme "Animais Fantásticos e Onde Habitam", o primeiro spin off de Harry Potter, estreou em 2016. Originalmente, a franquia foi planejada para ter cinco filmes. No entanto, somente três filmes da série foram, de fato, produzidos até hoje. "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" é a frente teatral da saga. Com a colaboração de J. K. Rowling, o livro virou peça, que também estreou em 2016 e cuja bilheteria contribui para o aumento na fortuna da autora, já que ela recebe participação nos lucros.

Em 2023, o jogo Hogwarts Legacy vendeu 24 milhões de cópias. O videogame foi o mais vendido daquele ano, arrecadando mais US$ 1 bilhão (R$ 5,69 bilhões).

Diagon Alley, no parque Universal Studios Florida Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Uma das principais fontes de renda relacionadas a Harry Potter está em Orlando (EUA). Na cidade, parques da rede Universal Orlando Resort formam o The Wizarding World of Harry Potter, com áreas específicas para a franquia. Além de atrações, os parques têm lojas, restaurantes, quiosques e experiências. "Quando o parque temático Islands of Adventure, da Universal, inaugurou sua primeira atração Wizarding World em 2010, houve um aumento de 36% no público e um aumento de 40% na receita", relembra a Forbes. Os parques da rede na Califórnia (EUA), no Japão e na China passaram a contar com áreas da saga após o sucesso em Orlando.

A Universal licencia a propriedade da Warner Bros. J.K. Rowling, por sua vez, recebe uma porcentagem de cada compra nessa parte do parque. "De acordo com estimativas da Forbes, os parques temáticos representam a segunda maior fonte de renda para Rowling na última década", diz a Forbes. Em primeiro lugar, ainda estão os lucros oriundos dos livros.

Lojas especializadas vendem produtos aos fãs da saga. Além da famosa loja na estação de trem King's Cross, em Londres, outros dois estabelecimentos oficiais concentram produtos da franquia, ambos nos Estados Unidos: a Harry Potter Shop conta com uma unidade em Nova York e uma em Chicago, recém-inaugurada.