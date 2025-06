Jessie J revela diagnóstico de câncer de mama e pausa na carreira

Jessie J, 37, revelou ter sido diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial.

O que aconteceu

A cantora publicou um longo vídeo em seu Instagram na noite de hoje, revelando a notícia. "Antes do segredo vazar: eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou destacando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, em qualquer forma, mas estou me segurando no termo 'estágio inicial'. Tenho feito muitos exames durante esse período."

Antes da notícia, ela disse ter pensado bastante se deveria ou não tornar a doença pública. "Tenho ido e voltado na ideia de 'devo compartilhar? Eu quero, mas tem muitas opiniões por aí...'. Sabendo que a mídia vai transformar isso em algo maior, mas sabendo que eu quero dividir com meus fãs e pessoas que gostam de mim. Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pelo que passo na minha vida."