Ivete Sangalo: 'Eu me acho uma mulher incrível, ninguém precisa me dizer'

No último sábado, Ivete lançou a versão forró "Energia de Cheirosa". A canção, feita em parceria com a Lux Botanicals, estreou no último sábado durante o São João de Caruaru (PE).

Para a cantora, a nova música remete a uma memória afetiva proporcionada pelos aromas. "Na minha cabeça, é uma sensação de liberdade, de uma autoestima construída diariamente. É memória. Memória é emoção, e emoção a gente constrói. O cheiro é construção emotiva. É memória, é você se reconhecer"

Ivete Sangalo ainda descreve seu cheiro e explica o que existe por trás dele: "Eu gosto mais [de perfumes] doce. Eu sou uma mulher doce. Embora eu seja uma mulher braba, a minha brabeza vai muito mais na postura de realizar do que na postura de acolher. Eu sou uma pessoa completamente acolhedora. Eu me sinto assim, me sinto assim com os meus filhos, com os meus amigos, eu sou a pessoa do acolhimento", afirma.