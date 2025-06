Giovanna Ewbank admite que tem preguiça de transar: 'Energia vital muda'

Giovanna Ewbank, 38, admitiu sentir "preguiça" de transar, mas ressaltou que, quando faz sexo, sente que sua "energia vital muda".

O que aconteceu

Ewbank afirmou ter "preguiça" de manter relações sexuais com o marido, Bruno Gagliasso, 43, mas que melhora o humor quando transa. "Dá preguiça, mas quando [você transa] é uma energia que o dia muda, a sua energia muda. O sexo tem energia vital", declarou no programa Surubaum, que ela comanda ao lado do ator.

A apresentadora disse ter "preguiça" de transar sobretudo no horário da manhã e da tarde. "Não gosto de sexo diurno, já acordo resolvendo problemas, tem tanta coisa... A noite tem mais um clima [para transar]".